Valeria Marini sfugge a un’aggressione. “Mi ha inseguita giù per le scale”

Roma, 6 dicembre 2024 - "Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata", la rassicurazione di Valeria Marini, dopo essere scampata ieri sera ad un’aggressione sulle scale di casa da parte di uno sconosciuto. La soubrette ha avuto la prontezza di capire, appena rientrata nel palazzo, che c'era un malintenzionato nell’ombra.

Le luci delle scale erano rotte

Valeria aveva appena varcato il portone dell'edificio, erano le 23 e le luci delle scale erano rotte, l'attrice nell’oscurità ha esitato, ma non si è fermata e ha iniziato a salire alcuni gradini. Il buio non aiutava e dei rumori sospetti l'hanno messa subito in allarme. La Marini chiede chi è, se c'è qualcuno nelle scale davanti a lei. Nessuna risposta ma il silenzio viene improvvisamente interrotto dai passi veloci di qualcuno che sta scendendo velocemente i gradini.

La polizia monicipale sotto casa

La showgirl spaventata ha iniziato a fuggire ed è riuscita ad uscire dall'edificio in pochissimo, in strada ha trovato subito una pattuglia della polizia municipale a cui ha chiesto aiuto. Gli agenti l’hanno calmata e sono andati a controllare, nel mentre è uscito dal portone un ragazzo con un cappello che ha subito iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo ed a coprire d'insulti in portoghese i presenti. A quel punto è stato immobilizzato e portato in Questura.

Aveva manomesso l’allarme

In Questura si è scoperto che si tratta di un cittadino portoghese di 29 anni, sospettato anche di aver rotto le lampadine delle luci nelle scale dell'edificio della Marini e parzialmente manomesso il sistema di allarme.

"Ho capito che dovevo subito scappare”

La Marini, ancora molto turbata per l'accaduto, ha sporto denuncia. "Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male", ha raccontato Valeria.