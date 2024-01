Valanga oggi in Abruzzo, un escursionista morto e 4 superstiti sul Sirente (L’Aquila)

L’Aquila, 14 gennaio 2024 – Un morto di 45 anni e 4 superstiti nel gruppo di 5 escursionisti travolti da una valanga sul monte Sirente (L’Aquila). Sul posto 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf dell’Aquila insieme a personale medico del 118 giunto in elicottero.

La tragedia si è verificata lungo il canale Maiori (all’interno del Monte Sirente-Velino, terzo massiccio montuoso per altezza dell’Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella, situata nell’Appennino centrale abruzzese), una grande classica dell’Appennino, una delle scialpinistiche più apprezzate e conosciute d’Abruzzo. Bello e impegnativo, richiede una buona tecnica e condizioni sicure della neve. Infatti incombe su tutto l’itinerario, la minaccia di possibili valanghe e delle grosse cornici che orlano la cresta alla testata del canale. insieme a personale medico del 118 giunto in elicottero.

Sul posto poco dopo le 16 è stato subito inviato l’Elisoccorso. Il tecnico del Cnsas presente a bordo ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche e il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza. Non sono ancora note le generalità della persona deceduta.

(Notizia in aggiornamento)