L’Aquila, valanga sul Sirente. Uno scampato: “Non potevamo fare nulla”. Gli angeli del Velino e gli altri precedenti

L’Aquila, 14 gennaio 2024 - L’Abruzzo conta un altro morto per valanga. La terra della strage di Rigopiano e degli angeli del Velino oggi deve fare i conti con un altro lutto.

L’ultima vittima delle montagne è un escursionista aquilano di 45 anni, si chiamava Luca Nunzi ed era uscito per una domenica di relax sui monti del Sirente-Velino. Sotto choc i suoi compagni, scampati.

Valeria Mella e il fidanzato, morti nel gennaio 2021 con due amici sui monti del Velino che amavano

“Sto bene ma sono spaventato. Non potevamo fare nulla”. Questo il racconto di chi si è salvato. I quattro, tutti aquilani, sono stati recuperati nel tardo pomeriggio dal Soccorso alpino. Sono illesi anche se comprensibilmente provati.

I morti del 2023

La tragedia di oggi interroga sulle tante morti registrate sulle montagne abruzzesi, in particolare sul Gran Sasso che nel 2023 ha registrato ben sei vittime, l’ultima il 31 dicembre nella zona di Pizzo Cefalone. Anche i primi giorni del 2024 sono stati caratterizzati dall’incessante lavoro delle squadre di soccorso talvolta obbligati a recuperare escursionisti mal equipaggiati come la comitiva di 15 persone rimasta bloccata, la scorsa settimana, al rifugio Sebastiani sulla catena montuosa del Sirente-Velino.

Gli angeli del Velino

Ma è rimasta nel cuore di tutta Italia la morte degli ‘angeli del Velino’ come sono stati subito chiamati i 4 amici che il pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021 sparirono nelle loro amatissime montagne, in linea d'aria siamo a una decina di chilometri dalla valanga di oggi. Valeria Mella, 25 anni, il fidanzato Gianmarco Degni 26, gli amici Gianmauro Frabotta ingegnere di 33 e Tonino Durante vennero cercati per 28 giorni da tutti i migliori esperti di montagna d’Italia. Erano morti tutti e un’ondata di commozione invase l’Italia.