Tyson vs Paul, ecco perché può saltare (ancora) il match in Texas

Roma, 14 novembre 2024 – L'attesa è (quasi) finita. Quarant’anni dopo il debutto professionale e a 19 anni di distanza da quel KO inaspettato contro Kevin McBride (cui seguì il ritiro dalla boxe), Mike Tyson tornerà sul ring domani, venerdì 15 novembre, all'AT&T Stadium, in Texas. In Italia l’evento sarà trasmesso intorno alle ore 4 di sabato 16.

Un incontro che entrerà nella storia per la caratura e l’età dei protagonisti: da una parte Iron Mike, 58 anni, leggenda del pugilato mondiale, dall’altra parte del ring lo youtuber Jake Paul, 27 anni, fisico da wrestler e oltre 50 milioni di follower. La carriera da pugile di Paul è iniziata nel 2018, quando ha sconfitto lo youtuber britannico Deji Olatunji in un match amatoriale. Da allora è stato protagonista di altre sfide, da cui è uscito quasi sempre vittorioso. Iron Mike, campione del mondo del pesi massimi dal 1986 al 1990, al 16esimo posto nella classifica dei "100 più grandi picchiatori di sempre", non ha bisogno di presentazioni.

Le novità

Il combattimento Tyson-Paul sarà composto da otto round da due minuti, invece dei canonici dieci o dodici round da tre minuti. Tyson ha spiegato la scelta con la volontà di avere più azione nei vari round. Altra novità riguarda le once dei guantoni: i pugili useranno quelli da 14 once invece che da 10, generalmente usati negli incontri. Ma cosa cambia? I guantoni da 14 once sono adatti per i pugili che superano i 90 chili di peso, hanno un'imbottitura più morbida e spessa che assorbe meglio l'impatto e riduce il rischio di infortuni.

Match a rischio?

Prima di salire sul ring in Texas per il match evento Tyson dovrà sottoporsi a due test medici, un test cerebrale (EEG) e uno cardiaco (ECG) che diranno se l’ex campione dei pesi massimi è nelle condizioni fisiche per sostenere l’incontro contro Paul. Solo in caso di esito soddisfacente l’ex campione dei pesi massimi potrà tornare sul ring, altrimenti il match rischierebbe di saltare ancora. Gli esami fanno parte del pacchetto di profilassi per la sicurezza imposti dal Dipartimento delle licenze e della regolamentazione del Texas.

Il rinvio

Il combattimento doveva inizialmente svolgersi il 20 luglio, ma è stato posticipato dopo che Tyson ha richiesto cure mediche su un volo da Miami a Los Angeles. Il campione aveva vomitato sangue a causa di un'ulcera sanguinante ed è stato costretto a rimandare il tanto atteso incontro su ring e a prendersi un periodo di riposo. Dopo il malore Tyson ha ringraziato i fan e li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute: “Il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni '90 e presto tornerò ad allenarmi a pieno ritmo. Jake Paul, questo può averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell'anno”.

Borsa di 20 milioni ai pugili

Oltre a una borsa di 20 milioni a testa per i pugili e al ricavato degli 80mila biglietti venduti in tempi record, il giro d’affari del match evento (calcolato in circa 300 milioni di euro) gira in gran parte intorno alla platea televisiva che Netflix conta di mettere su trasmettendo la diretta dell’incontro e poi producendo un docufilm.

Dove vedere l’incontro

Il match evento tra i pesi massimi Jake Paul e Mike Tyson si svolgerà il 15 Novembre, all’AT&T Stadium, la casa dei Dallas Cowboys, ad Arlington, in Texas, una struttura in grado di ospitare 80.000 spettatori. I biglietti sono già sold out da mesi, ma sarà comunque possibile vedere il match in tv. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Netflix per gli abbonati alla piattaforma in streaming. Prima della diretta sarà trasmessa anche una miniserie in tre episodi per raccontare come i pugili si sono preparati all’evento. Gli utenti potranno accedere all'app di Netflix, su smart tv e dispositivi mobili per assistere all’incontro-spettacolo.

Orari tv

L'effettivo incontro tra Tyson e Paul dovrebbe iniziare alle 4, ora italiana. Ma l’evento comincerà molto prima: intorno alle 2,30 italiane dovrebbero disputarsi altri incontri di boxe, che vedranno salire sul ring: Katie Taylor, Amanda Serrano, Neeraj Goyat, Whindersson Nunes, Mario Barrios e Abel Ramos. Prima di Tyson-Paul è previsto l’incontro fra il campione d'Italia dei pesi superleggeri, il romano Armando Casamonica detto la “Furia del Quadraro”, e il canadese Lucas Bahdi, uno dei migliori pesi leggeri in circolazione, imbattuto da professionista (17 incontri tutti vinti, di cui 15 prima del limite), sulla distanza delle dieci riprese. Anche questo incontro sarà visibile in streaming per gli abbonati a Netflix.