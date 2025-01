Trovata carbonizzata. Caccia a un uomo che avrebbe bruciato e nascosto il corpo

In attesa degli esiti dell’autopsia, una delle piste che gli investigatori seguono nell’ambito delle indagini sulla morte di Fabiana Piccioni (foto), la 46enne il cui corpo è stato rinvenuto giovedì pomeriggio, parzialmente carbonizzato, in una zona di campagna a Giulianova, è quella dell’uso di sostanze stupefacenti e di una possibile overdose. Resta però da capire dove siano avvenuti i fatti, chi fosse presente e chi abbia tentato di occultare il cadavere cercando di bruciarlo. Il corpo è stato trovato tra vegetazione e rifiutii. La donna era nuda e non aveva telefono o effetti personali. I genitori della 46enne, nella denuncia di scomparsa, avevano indicato il nome di un uomo, che si presume potesse essere il compagno della figlia.