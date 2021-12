Roma, 14 deicembre 2021 - Scoppia il caso attorno al servizio della troupe Rai del Tg1 in Romania. Il telegiornale manda in onda ieri sera il servizio-denuncia dell'inviata Lucia Goracci che a Bucarest si presenta nell'ufficio della senatrice no vax Diana Șoșoacă. Le immagini mostrano la Goracci porre domande alla parlamentare romena sulla pandemia. "Ma quale pandemia? Zero virgola persone morte? Saranno tutti giudicati, sarà una Norimberga due", replica la Șoșoacă. A quel punto "la invito a restare sui fatti", racconta la giornalista Rai nel servizio. E la situazione di lì a poco degenera: la senatrice prima mette "alla porta" la Goracci e la troupe, quindi "ci chiude dentro" e avverte la polizia dicendo che "delle persone hanno fatto irruzione nel mio ufficio e mi stanno minacciando".

Le fasi che seguono sono concitate: la Goracci spiega di essere riuscita a uscire, con i colleghi ancora dentro, e di aver raccontato l'accaduto alla polizia. Quando torna nell'ufficio della Șoșoacă con gli agenti "il marito mi prende a pugni" con la senatrice che invita i poliziotti a perquisire i giornalisti "che devono anche avere rubato", chiedendo di sequestrare le immagini registrate. Infine, la Goracci e la sua troupe vengono portati in commissariato dove "veniamo perquisiti". L'inviata Rai rivela di essere stata 'liberata' insieme ai suoi colleghi solo "dopo 8 ore" e "per l'intervento dell'ambasciata italiana".

Denuncia Usigrai

"La Romania chieda scusa per la grave aggressione all`inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori", scrive l'Usigrai in una nota. "Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere", aggiunge specificando le modalità del grave episodio con "una giornalista sequestrata nell'ufficio di una senatrice novax durante un'intervista, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo - conclude la nota Usigrai - che il governo italiano e I'Unione Europea chiedano spiegazioni al governo Rumeno su quanto è accaduto".

Sul caso interviene anche Antonio Satta, segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc). "Assurdo quanto è successo a Lucia Goracci in Romania. Sequestrata da una senatrice no vax, e la polizia locale che minimizza. Di Maio chieda spiegazioni a Bucarest".