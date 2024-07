Terrore sulla giostra Top Spin: due ragazze sbalzate. Una è grave, ferita anche una bimba

Borgo Valsugana (Trento), 15 luglio 2024 – Attimi di terrore. Le urla. L’arrivo dei soccorsi mentre la gente si divertiva nel Luna Park allestito in occasione della Festa di San Prospero a Borgo Valsugana. Due ragazze sono state sbalzate dalla giostra Top spin e una è andata a colpire una bambina che passeggiava nella zona.

E’ successo nella tarda serata di ieri alla Festa di San Prospero in Trentino dove due ragazze sono state sbalzate in aria dalla giostra 'top spin' cadendo a diversi metri di distanza andando a colpire una terza persona, una bambina, che stava passeggiando. Tutte e tre sono state trasportate d'urgenza all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento.

La più grave è una 23enne, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La seconda ragazza che è stata proiettata in aria, una diciottenne, è ricoverata con fratture e lesioni, mentre la bambina di 9 anni è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.

L'incidente si è verificato ieri sera verso le ore 23. Per ricostruire quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del locale nucleo operativo. Secondo le prime informazioni, a causare 'incidente sarebbe stato un problema meccanico dei seggiolini. L'attrazione 'top spin' è stata messa sotto sequestro e il proprietario già indagato per lesioni colpose gravissime.

La pm di Trento, Maria Colpani, ha aperto un fascicolo e per la giornata odierna il sindaco di Borgo Valsugana ha disposto la chiusura del luna park. Testimone dell'incidente, il sindaco Enrico Galvan che ha detto, "mi trovavo a passeggiare vicino alla giostra e a un certo punto mentre i seggiolini stavano roteando è avvenuto l'incidente". Il primo cittadino ha poi aggiunto, "ringrazio gli operatori di Trentino Emergenza per il pronto intervento e le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari che hanno permesso di gestire l'emergenza" precisando che "per rispetto delle persone coinvolte e della grave tragedia che ha colpito la comunità tutta si è deciso di sospendere nella giornata di oggi l'attività di tutte le giostre: rivolgiamo una preghiera affinché chi è stato coinvolto possa tornare ai propri cari il prima possibile".