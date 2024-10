Travolti da un suv in Germania, morti mamma e figli di Agrigento

Roma, 24 ottobre 2024 – Una donna italiana di 39 anni, Antonella Ribisi, è morta insieme ai due figli Gabriel e Alessio, 6 e 3 anni, dopo essere stata investita da un

Suv mentre camminavano sul marciapiede. La tragedia è avvenuta a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania. L'impatto non ha lasciato scampo alla 39enne, originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, e ai due bambini. L'episodio, come riporta la stampa tedesca, è avvenuto nella serata di martedì.

L'auto era guidata da un 54enne del luogo, rimasto ferito, sul quale la polizia tedesca sta conducendo le indagini anche per accertare se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol. Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell'automobilista. Speronata anche un'altra autovettura, che procedeva in direzione contraria.

La polizia, secondo quanto riporta il merkur.de, sta cercando urgentemente testimoni e sta indagando per omicidio colposo. La donna stava accompagnando i figli agli allenamenti di calcio al palazzetto dello sport, a pochi metri dal quale è avvenuto l'incidente. L'area è stata spesso segnalata alle autorità locali perché in quel punto le auto sono solite sfrecciare a gran velocità. "Era chiaro che doveva succedere qualcosa, prima che a qualcuno venga l'idea di mettere qui un cartello in modo che nessuno guidi più così veloce", ha detto in lacrime a rtl.de un'amica della donna uccisa. Nella zona ci sono asili nido, scuole e club, ma il limite di velocità non è ancora 30. "Ce ne siamo lamentati tutti", ha aggiunto.

Secondo i primi accertamenti, poco dopo le 17 il conducente 54enne si trovava sulla Weilstrae in direzione Hanns-Martin-Schleyer-Brucke, ma a un certo punto, per cause ancora sconosciute, è uscito fuori di strada. I tre sono morti sul luogo dell'incidente, riporta Bild. "Il semaforo era rosso. C'era un veicolo, un veicolo in attesa, davanti al semaforo e poi è successo questo terribile incidente. Non c'entra la velocità", ha spiegato il sindaco di Esslingen Matthias Klopfer in un'intervista a Rtl. L'autista del

Suv, secondo Rtl indagato per omicidio colposo, non starebbe collaborando alla ricostruzione di quanto accaduto ed è rimasto in silenzio.

"Sgomento e profondo cordoglio - dice il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino - per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino".