L’alpinista Tomas Franchini trovato morto sulla cordigliera delle Ande, era disperso da domenica

Trento, 4 giugno 2024 – È stato trovato morto l'alpinista italiano Tomas Franchini, disperso da domenica mattina sulla sulla cordigliera delle Ande, nel nord del Perù. Il 35enne trentino stava scalando la cima Cashan, della Cordillera Blanca, quando una cornice di neve si è staccata facendolo precipitare.

"Il suo compagno di cordata (l'alpinista cileno Cristobal Senoret Zobeck, ndr) mi aveva riferito che non c'erano speranze di trovarlo in vita", ha riferito il fratello Silvestro all’Agi, mentre i soccorritori sono ancora impegnati a portare a valle la salma.

Una lunga carriera sui monti

Nato nel 1989 a Madonna di Campiglio, Franchini era un alpinista, guida alpina e maestro di sci. Cresciuto alpinisticamente sulle Dolomiti di Brenta, le montagne di casa, successivamente ha scalato montagne della Patagonia e del resto del Sud America, ma anche di India e Cina (monte Edgar a 6.618 metri nella regione del Sichuan e in solitaria l'inviolata parete est del Lamo She a 6.070 metri). Ha ottenuto due candidature al Piolet d'Or e ha vinto due volte il premio 'Paolo Consiglio' del Club alpino accademico italiano: la prima nel 2014 per l'ascensione del Cerro Rincon e la seconda nel 2017 per per la spedizione 'Kishtwar Shivling 2016', nel Kashmir indiano.

Nel 2018, inseme al fratello Silvestro, aveva compiuto il concatenamento di una serie di cime nell'ambito del progetto 'Los Picos 6500'. Ed è proprio il fratello a ricordarlo adesso. "Hai vissuto poco, ma hai lasciato il segno. In montagna eri il migliore di tutti, con margine", dice Silvestro Franchini.