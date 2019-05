Barletta, 21 maggio 2019 - Una forte scossa di terremoto ha spaventato la Puglia questa mattina, alle ore 10.13. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata registrata una magnitudo di 3.9, l'epicentro individuato a quattro chilometri a sud est di Barletta (Madonna dello Sterpeto) e a una profondità di 34 chilometri.

Non si registrano danni a persone, ma la scossa è stata avvertita distintamente a Bari, dove per precauzione è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi. In molte scuole gli studenti sono stati fatti uscire dalle aule e i sindaci di Barletta e Trani (principali Comuni interessati dal sisma) hanno emesso un'ordinanza di chiusura degli istituti per oggi e domani per effettuare verifiche.

A Trani è crollato un pezzo del timpano della facciata barocca della chiesa di San Domenico, vicino alla villa comunale. Il sagrato però era già interdetto al transito a causa delle precarie condizioni dell'edificio sacro. Diversi i cittadini e i turisti che hanno assistito increduli al crollo. Il primo cittadino, Amedeo Bottaro, ha chiesto al dirigente del Comune di fare una comunicazione urgente al Fec (fondo edifici di culto) del Ministero dell'Interno, ente proprietario della chiesa, perche' adotti provvedimenti urgenti.