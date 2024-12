Studente incaprettato negli States. Giovedì Falcinelli convocato dal pm di Roma

Roma, 3 dicembre 2024 – Sarà interrogato giovedì alle 14.30 dalla procura di Roma Matteo Falcinelli il 26enne di Spoleto sbattuto a terra con il viso schiacciato sull’asfalto all’esterno di uno strip bar di Miami e incaprettato dalla polizia nella cella di transito per tredici minuti.

Dopo il rientro in Italia avvenuto nei giorni scorsi la pm che segue il caso ha convocato il giovane per ricostruire interamente la vicenda.

Matteo Falcinelli il 26enne di Spoleto incaprettato a Miami dalla polizia

Falcinelli sarà accompagnato dall’avvocato Francesco Maresca, il difensore che lo assiste in Italia. Piazzale Clodio aprì il fascicolo in seguito alla segnalazione del Consolato italiano a Miami dove venne depositata la corposa denuncia querela. Nell’atto viene sottolineata la condotta violenta che ha comportato lesioni fisiche e danni psicologici al giovane studente, attuata dai quattro agenti del Dipartimento di Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi. Nel documento Falcinelli aveva ricostruito tutte le tappe dei giorni da incubo negli States: la serata nel locale, l’allontanamento da parte della sicurezza, la presenza degli agenti all’esterno e l’incaprettamento nella cella di transito della stazione di polizia, ripreso dalle body cam degli agenti, fornendo i nomi degli autori delle condotte: compaiono infatti sia nel rapporto ufficiale che sull’identificativo delle bodycam. Alla denuncia il legale ha allegato i video (13 in tutto acquisiti a Miami) e la documentazione sanitaria di Falcinelli: i referti dell’ospedale dove venne medicato e le diagnosi di psicologi e psichiatri per i danni post traumatici, in seguito all’arresto e alla detenzione che lo hanno tuttora in cura.