Strage in famiglia. Il figlio 16enne si è difeso

Ha tentato di difendersi Kevin Barreca, il 16enne ucciso durante un folle esorcismo nel Palermitano. È l’ultimo tragico capitolo della strage di Altavilla Milicia "raccontato" nell’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per i presunti assassini, il muratore Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Prima di consegnarsi Giovanni Barreca (foto) ha chiamato il 112 dicendo: "Mia moglie è posseduta, in pratica è morta. Il demonio stava per prendere anche me".