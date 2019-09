Roma, 23 settembre 2019 - La stagione autunnale è iniziata oggi, alle 9.50 di questa mattina, orario esatto dell'equinozio d'autunno 2019. Addio quindi alla stagione estiva e spazio a quelle delle foglie d'autunno. Ma a dare il benvenuto alla nuova stagione ci ha pensato il maltempo, che nei prossimi giorni sarà a fasi alterne. Immancabilmente, Google ha festeggiato il cambio di stagione con un doodle dal sapore autunnale. Ma andiamo per gradi.

Perché l'autunno inizia oggi?

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, chiariamo perché la stagione autunnale è iniziata oggi e non il 21 settembre, come si pensa comunemente. La spiegazione sta nel fatto che la Terra non ci impiega esattamente un anno a ruotare intorno al Sole, ma lo fa in circa 365 giorni e 6 ore. Perciò ogni anno per tornare nell'esatto punto dell'orbita la Terra ci impiega 6 ore in più. Un tempo che viene poi recuperato ogni 4 anni con l'aggiunta del 29 febbraio (6 ore all'anno x 4 anni = 24 ore, ovvero un giorno) nell'anno bisestile. L'equinozio d'autunno quindi può cadere in giorni diversi, il 22 o il 23 di settembre come quest'anno.

Cosa significa equinozio

Il termine equinozio deriva dalle parole latine 'aequus', che significa uguale, e 'nox', cioè notte. In quel giorno il disco del Sole resta lo stesso numero di ore al di sotto e al di sopra dell'orizzonte. Lo stesso giorno nell'emisfero meridionale comincia la primavera.

Maltempo a fasi alterne

Il maltempo che ha 'inaugurato' l'autunno in buona parte dell'Italia sarà a fasi alterne. Domani, infatti, prevarrà il Sole, mercoledì invece sono previste piogge e giovedì e venerdì ci sarà una parentesi più stabile e soleggiata, a parte residue piogge sulle regioni meridionali. Le previsioni sono di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

"L'alta pressione - spiega - si sta distendendo sull'Europa meridionale, favorendo il passaggio di impulsi atlantici. Uno di questi transiterà oggi impegnando il Centronord e il basso Tirreno. Sarà seguito da schiarite, ma nel giro di altre 24 ore toccherà all'ennesimo impulso atlantico raggiungere lo Stivale, con coinvolgimento ancora una volta delle regioni del Nord e di quelle tirreniche". Mercoledì, secondo Badellino, il tempo peggiorerà su Alpi occidentali e Liguria con prime piogge sparse, in estensione al Triveneto con fenomeni a tratti forti su Spezzino e a ridosso delle Alpi orientali. Piogge e rovesci in decisa intensificazione anche in Toscana con fenomeni anche temporaleschi in estensione al Lazio e in locale sconfinamento alle regioni centrali adriatiche, specie marchigiane. Qualche pioggia in transito sulla Sardegna, peggiora rapidamente anche sul basso Tirreno con piogge e rovesci sulla Campania e localmente sull'alta Calabria. Meglio sul resto del Sud". Residue piogge sono previste giovedì sulle regioni meridionali e nuovi addensamenti sulle Alpi, anche con qualche fenomeno sulle zone di confine. "Alcuni addensamenti - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - anche sull'Appennino e sul basso Tirreno, ma altrove è attesa una parentesi più stabile e soleggiata. Poche variazioni anche venerdì, con solo qualche disturbo su Alpi e Appennino, in tendenza anche al Nordovest".