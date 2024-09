Spinelli come Toti: patteggia la pena

L’imprenditore Aldo Spinelli (foto), arrestato a maggio nell’inchiesta per corruzione che ha scosso la Liguria, ha chiesto di patteggiare 3 anni e 2 mesi, più la confisca di 400mila euro, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione. La proposta, in accordo con la procura di Genova, dovrà ottenere l’ok di un giudice. "Avremmo voluto affrontare il dibattimento certi di dimostrare l’innocenza di Spinelli, ma la prospettiva di affrontare – unico imputato – un processo che si sarebbe protratto per anni, ha fatto prevalere la volontà primaria di preservare le aziende e la famiglia dal danno mediatico che ne sarebbe derivato", spiegano i legali Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza. "Seppur a malincuore, ha deciso di accettare la proposta di patteggiamento della Procura che, nel contempo, riconosce che le pratiche amministrative oggetto del procedimento penale siano state corrette e legittime, nel rispetto dell’interesse pubblico".