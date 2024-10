Soldati nordcoreani verso l’Ucraina, in 3mila a 50 chilometri dal confine: "Pronti a combattere per la Russia"

I soldati inviati dalla Corea del Nord in Russia per combattere in Ucraina sono a 50 chilometri dal confine del Paese: lo scrive il Financial Times che cita funzionari dell’intelligence di Kiev. Secondo le fonti, "3mila soldati sono stati trasportati segretamente su camion civili dall’estremo oriente della Russia alla regione di Kursk. Lunedì sono stati ospitati in caserme a circa 50 chilometri dal confine ucraino, dove stavano aspettando ulteriori ordini da parte del comando russo".

Intanto all’indomani delle contestate elezioni in Georgia ma soprattutto della virata autoritaria che Tbilisi ha imboccato dalla scorsa primavera, Bruxelles lancia un ultimatum. La Commissione Ue: "La linea di condotta intrapres mette a repentaglio il percorso della Georgia verso l’Unione, arrestando di fatto il processo di adesione".