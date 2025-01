Siparietto Meloni-Rama. Un regalo con inchino. Lei scherza: "Smettila"

Siparietto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all’Adnec Centre di Abu Dhabi, durante il summit sull’energia tra Italia, Emirati Arabi e Albania. Il premier di Tirana si è inginocchiato davanti alla collega italiana e le ha fatto gli auguri per il 48° compleanno: "Musk e gli altri passano, io resto", ha ironizzato. "La devi fare finita con questa storia", ha scherzato la premier ricevendo in dono da Rama un foulard realizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino albanese. "La mia sorella", ha detto Rama riferendosi a Giorgia Meloni, provando anche a intonare "tanti auguri a te".