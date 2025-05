Pizzaballa, studioso autorevole. Rapporti tesi con Israele

Il paradosso è che un tempo Pierbattista Pizzaballa era considerato un filo israeliano, mentre oggi manca poco che Tel Aviv non lo ritenga un simpatizzante di Hamas. La tesi, l’antitesi e la sintesi per la quale, invece, il 60enne patriarca di Gerusalemme dei latini, formatosi in una famiglia bergamasca dal credo tradizionale, è sì amico dello Stato ebraico, ma meno del governo. Dalla vocazione precoce, il cardinale a 9 anni si vedeva giá in talare. Trentenne francescano arrivò in Terra Santa per perfezionare gli studi biblici e studiare la lingua della Torah.

PROIl fascino di Gerusalemme è una calamita per qualsiasi cristiano, figurarsi in Cappella Sistina. Ancor piú se si accompagna all’autorevolezza di un presule estraneo alla Curia romana e per questo invocato da alcuni per sanare il disavanzo economico della Santa Sede asceso a 87 milioni nel 2024.

CONTROÈ ritenuto troppo giovane. La sua elezione potrebbe compromettere i rapporti già tesi fra Santa Sede e Israele. Meno empatico di Bergoglio, non è scontato che prosegua la svolta pastorale del gesuita.