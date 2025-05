Trump vestito da Papa, il fotomontaggio sui social della Casa Bianca

Roma, 3 maggio 2025 – Che Donald Trump desiderasse fare il Papa lo aveva detto senza giri di parole (“Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta”), ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare un fotomontaggio del presidente Usa vestito da pontefice sugli account social della Casa Bianca. Per di più a pochi giorni dall'inizio del conclave, mercoledì 7 maggio, che designerà il successore di Bergoglio, morto il 21 aprile scorso. Nell'immagine, realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. Il fotomontaggio è stato condiviso dal presidente Usa anche sul suo account sul social Truth.

Il fotomontaggio di Trump come Papa sui social della Casa Bianca

Dalle parole alle immagini. Di recente Trump è tornato più volte sull’argomento conclave col suo stile provocatorio. "Vorrei diventare papa. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", ha scherzato giorni fa il presidente dalla Casa Bianca. Adesso arriva anche il suo fotomontaggio in versione benedicente, un’immagine che probabilmente susciterà qualche polemica, come successo con il dress code scelto dal presidente Usa per il funerale di Papa Francesco, dove si è presentato indossando un abito blu navy con cravatta lucida, anziché il nero, come vuole la tradizione.

Se proprio non fosse lui il prossimo pontefice, Trump ha affermato che gli piacerebbe diventasse Papa l'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al conclave. "Devo dire che c'è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede", ha aggiunto. Gli Stati Uniti avranno dieci cardinali rappresentati al conclave e Dolan era presente anche a quello del 2013, dove fu eletto papa l’argentino Jorge Bergoglio.