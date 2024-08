Sinner, videomessaggio a Oliviero Toscani: “Un onore far parte delle tue giornate”

Roma, 29 agosto 2024 – Potere dello sport. Si poteva immaginare che Jannik Sinner, menzionato e osannato nell’intervista del Corriere della Sera a Oliviero Toscani, avrebbe risposto al noto fotografo affetto da una grave malattia, l’amiloidosi.

"E’ un onore far parte delle tue giornate”, ha detto Sinner per ringraziare Toscani – apprende l’Ansa – in un videomessaggio inviato al fotografo e pubblicitario che ha rivelato di essere alle prese con una rara malattia, raccontando tra le altre cose che in questo momento riesce a trovare sollievo guardando l’Inter e le partite del numero 1 del tennis mondiale. “Mi dà sollievo nella vita”, ha confessato l’86enne a Elvira Serra.

Lo vorrebbe tra i personaggi da mettere nel suo album oggi ma non lo fotograferebbe sul campo da tennis: “Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo – ancora le parole di Toscani -. Devi fermare quell'attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità.

Sinner non è italiano, l'italianità è Fabrizio Corona, è imbrogliona, mafiosa”.

Il tennista altoatesino, come tutti, è rimasto colpito dalla malattia raccontata dall’iconico fotografo, e seppur impegnato a New York negli US Open, ha registrato un video per esprimergli vicinanza e ringraziarlo chiedendo allo staff di farlo avere in via riservata al fotografo.