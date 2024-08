Crolla seracco sul Monte Bianco, scattano i soccorsi per alpinisti dispersi

Aosta, 5 agosto 2024 – Paura in quota. Un seracco si è staccato verso le 3 sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc. Il distacco è avvenuto sotto il Mont Blanc du Tacul, vetta che culmina a 4.248 metri. Secondo le prime informazioni sembra che sulla via ci fossero diversi alpinisti diretti verso la cima. Sono subito scattati i soccorsi da parte del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix per cercare gli alpinisti. Una corsa contro il tempo che vede dispiegati numerosi uomini. L'operazione è tuttora in corso.

Il precedente

Il timore è che possa ripetersi quanto avvenuto il 3 luglio del 2022, quando un serracco del ghiacciaio della Marmolada nei pressi di Punta Rocca crollo per circa 2,3 km, provocando una valanga da 64mila tonnellate di ghiaccio, neve e detriti rocciosi a una velocità di almeno 180 km/h su un sentiero su cui passavano degli escursionisti, provocando 11 vittime e 8 feriti. Un crollo, come fu in seguito accertato, dovuto alle alte temperature che avevano fuso uno strato d'acqua tra il ghiacciaio e la montagna. Il liquido così creatosi tra i due blocchi solidi aveva funzionato da lubrificante favorendo il movimento del ghiaccio e il suo distacco. Date le le alte temperature di questi giorni si teme che il seracco sulla via normale francese dei Trois Mont-Blanc possa trasformarsi in una nuova tragedia della montagna.