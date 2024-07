Barbara Agostinelli ritrovata a Pisa. La figlia dell’infermiera di Genova: “Ha perso la memoria ma ce la faremo”

Genova, 29 luglio 2024 - Barbara Agostinelli, l’infermiera di Genova sparita domenica 21 luglio, è stata ritrovata sabato notte a Pisa. La figlia Simona aveva denunciato la scomparsa della madre e ha fatto di tutto per riportarla a casa, fin dall’inizio e senza mollare mai.

Racconta al telefono a Quotidiano.net: “Sembra che abbia perso la memoria, sono andata da lei all’ospedale, non mi ha riconosciuto. Magari è una cosa momentanea. Questa storia sembra davvero un film“.

Simona aveva messo in moto le ricerche con grande tenacia e preoccupazione. Aveva infatti sottolineato subito che la madre doveva assumere medicine e temeva che potesse essersi sentita male. Moltissimi gli appelli via social.

Gli investigatori le avevano mostrato un frame ripreso da una telecamera di Genova. Venerdì, nel giorno di accredito dello stipendio, si vedeva la donna prelevare dal bancomat. Poi di nuovo il buio. L’infermiera era svanita nel nulla. Il lieto fine della storia a Pisa.

“Mia madre - spiega Simona - è andata in treno in una città dove non abbiamo legami, davvero non me lo so spiegare. Poi dalla stazione ha chiamato un taxi per farsi portare all’ospedale, perché aveva mal di testa. In questi giorni sono stata molto preoccupata per lei, perché deve assumere farmaci. Finalmente l’ho ritrovata e la riporto a casa. Mi ha chiesto: ho dormito per strada? Le ho risposto, mamma non lo so dove sei stata. Non mi ha riconosciuto, come se avesse perso la memoria, ma in ambulanza ha voluto me. Piangeva, è stato un momento di grande emozione. Ora sono felice”.

Simona ha voluto ringraziare via social tutti quelli che in questi giorni si sono spesi per aiutarla. “Ringrazio tutti quanti davvero per il lavoro fatto, la gentilezza di chi abita al biscione che ci sono stati vicini e ci hanno aiutato. (...) Grazie di cuore davvero a tutti quanti. Forze dell’ordine, pompieri, protezione civile, volontari. E le mie amiche e i miei amici, i parenti, gli amici della mamma che mi sono stati vicini in questa settimana davvero difficile. Ora me la porto a casa, e piano piano tornerà ad essere la donna, la mamma e la nonna che è sempre stata. Ce la faremo anche questa volta”.