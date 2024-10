Sciopero 5 ottobre dei mezzi pubblici: da Roma a Napoli gli orari e le fasce di garanzia

Roma, 4 ottobre 2024 – Sarà autunno caldo sul fronte scioperi. A partire da quello del trasporto pubblico indetto per domani, 5 ottobre, dal sindacato Orsa per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. La protesta di 24 ore interesserà tutta Italia, a eccezione di Milano dove lo sciopero è stato revocato dopo la precettazione dei lavoratori da parte del prefetto. Ecco dunque come si articolerà lo stop nelle varie città e quali saranno le fasce di garanzie.

Roma

Sulla rete Atac il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di garanzia da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 e dalle ore 20. Lo stop coinvolti anche gli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis e riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Discorso analogo per la rete Cotral. A rischio bus e ferrovie ex concesse, Metromare e Roma Nord, ad eccezione delle fasce di garanzia.

Inoltre la metro C resterà chiusa dalle 21 di stasera fino a fine giornata di domenica 6 ottobre per permettere le attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni–Colosseo e dell’interscambio con la metro B. L’intera linea non sarà attiva ma verranno predisposte linne di bus MC Express (San Giovanni, via Casilina, Pantano) e MC3 (San Giovanni, Parco di Centocelle).

Napoli

L’Anm (Azienda napoletana mobilità) fa sapere che l’interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

- Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

- Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (segue fasce garanzia bus). Per la funicolare Centrale, venerdì 04 ottobre ultima corsa ore 23.40. Non è garantito il prolungamento ed è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2 del 6 ottobre.

- Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19.30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00.12 e da Garibaldi ore 00.52 del 6 ottobre; ultima corsa da Piscinola ore 01.20, da Garibaldi ore 01:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 9.14.

Lo sciopero potrebbe interessare i dipendenti Eav per quattro ore dalle 19.40 alle 23.40.

Bologna e Ferrara

In Emilia-Romagna, per i servizi di bus e altre attività di competenza Tper lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al 'Marconi Express', la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso dell'intera giornata.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 e fino alle 19.15.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Milano

Come detto il sindacato Orsa ha deciso di revocare lo sciopero dopo la precettazione da parte del prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Il provvedimento, che avrebbe interessato la fascia oraria dalle ore 18 a fine servizio, si era reso necessario per le gravi esigenze di ordine pubblico, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65.000 tifosi. Inoltre, questo sabato, il capoluogo lombardo sarà interessato da numerose manifestazioni.

Genova

Il servizio di trasporto urbano sarà garantito nelle due fasce di garanzia dalle ore 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Incrocerà le braccia anche il personale di biglietterie e Servizio Clienti). In ambito urbano, il servizio è garantito per le persone portatrici di handicap.

In merito al servizio di trasporto provinciale Amt, il personale viaggiante sciopera per l'intera giornata, con il servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Il personale delle biglietterie provinciali si astiene dal lavoro dalle ore 9 alle 16.30. Anche in ambito provinciale, il servizio di trasporto è garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap. Sono altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per il servizio ferrovia Genova Casella, il servizio è garantito dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Il personale della biglietteria si astiene dal lavoro per l'intero turno.

Trentino Alto Adige

Trentino trasporti S.p.A. fa sapere che il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;Servizio

Extraurbano*/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.