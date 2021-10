Roma, 15 ottobre - E venne il giorno. Da oggi 15 ottobre il Green pass è obbligatorio per i lavoratori, sia pubblici sia privati. Da settimane ormai cresce la tensione per una svolta che minaccia seri disagi per trasporti, agricoltura e, a cascata, anche per la filiera dei supermercati. Alta tensione soprattutto nei porti, da Genova e Trieste. Mentre dal resto d'Italia, al momento, non vengono segnalate particolari criticità, salvo alcune code per i controlli.

A Trieste è in corso lo sciopero dei portuali, nonostante la Commissione di Garanzia lo abbia ritenuto "illegittimo" e il prefetto abbia dichiarato che chi partecipa allo sciopero "commette reato". Alle 8 del mattino erano già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali del capoluogo giuliano. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L'accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro.

Cosa succede se il porto di Trieste si ferma

"Non c'è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa", ha chiarito sin dalle prime ore Stefano Puzzer, leader del sindacato autonomo che ha organizzato la protesta e che ora esprime soddisfazione : "Ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando". Michele Bussoni, un altro dei portuali. spiega: "Sono entrate pochissime persone, della mia azienda solo due". E aggiunge: "Che il porto non funzioni si capisce dalle gru ferme e dal fatto che alcune navi sono state spostate in altri porti".

Versione differente quella fornita dal governatore del Friuli Venezia e Giulia, Massimiliano Fedriga. "Il Porto funziona - dice a SkyTg24 - : ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona". E aggiunge "Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l'economia di un Paese, dato che danneggiare l'attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell'indotto".

Un presidio di lavoratori poco dopo le 8 ha bloccato le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l'operatività dello scalo è nulla. Al terminal nessun particolare problema. All'esterno della palazzina che ospita gli uffici permane il presidio dei lavoratori senza green pass, un centinaio circa, mentre una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono entrati.

Nessuno sciopero, nè varchi bloccati, al porto di Venezia. Situazione regolare anche a Napoli e Salerno.

Il consigliere della Regione Lazio, Davide Barillari, ha occupato da ieri sera gli uffici della Regione Lazio insieme alla deputata del gruppo Misto Sara Cunial. "Vogliamo dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità", ha detto la Cunial annunciando l'azione. "Sono entrato in ufficio senza tampone e senza Green pass. Mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza - rincara Barillari -. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana".

La rappresentanza sindacale interna dello stabilimento di Susegana (Treviso) di Electrolux ha indetto uno sciopero. La quota dei non vaccinati tra i 1.100 dipendenti diretti nell'impianto, è del 20%. L'adesione alla protesta, nel primo turno, iniziato alle 5, riferisce la stessa Rsu, è stata tale da consentire l'attivazione di una sola linea di produzione sulle 4 totali. Fra i partecipanti vi sarebbe una parte consistente dei 250 dipendenti con contratto a termine.