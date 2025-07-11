Scava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia

Assurda tragedia in spiaggia a Montalto di Castro Marina (nella foto), in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca, divenuto un tunnel profondo circa un metro e mezzo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in un tratto di spiaggia libera. Ieri sera la dinamica di quanto accaduto non era ancora chiara. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, originario di Roma, era in vacanza a Montalto con la famiglia. Alloggiava nel campeggio California, vicino al mare, e ieri pomeriggio in spiaggia aveva giocato con i fratelli più piccoli.

Dopo aver scavato il tunnel di sabbia il giovane si sarebbe introdotto all’interno. Le pareti di sabbia sarebbero però improvvisamente crollate e il giovane sarebbe rimasto sotto senza riuscire a liberarsi. Nelle vicinanze c’erano i fratelli più piccoli che, prima del tragico epilogo, stavano giocando con lui, ma inizialmente non si sarebbero accorti di nulla. Successivamente, non vedendo più il fratello, hanno avvertito i famigliari che hanno lanciato l’allarme, scoprendo quanto successo. Il giovane era sotto la sabbia, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. È stata allerata anche l’eliambulanza.

È stato fatto ogni tentativo di rianimare il giovane, purtroppo senza riuscire a salvarlo.