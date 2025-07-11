Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
CronacaScava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia
11 lug 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Scava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia

Scava una buca in spiaggia e ci entra. Ragazzo muore sotto la sabbia

Assurda tragedia fra i bagnanti a Montalto di Castro Marina. I fratellini hanno dato l’allarme. Ma non c’è stato nulla da fare.

Assurda tragedia fra i bagnanti a Montalto di Castro Marina. I fratellini hanno dato l’allarme. Ma non c’è stato nulla da fare.

Assurda tragedia fra i bagnanti a Montalto di Castro Marina. I fratellini hanno dato l’allarme. Ma non c’è stato nulla da fare.

Assurda tragedia in spiaggia a Montalto di Castro Marina (nella foto), in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca, divenuto un tunnel profondo circa un metro e mezzo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in un tratto di spiaggia libera. Ieri sera la dinamica di quanto accaduto non era ancora chiara. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, originario di Roma, era in vacanza a Montalto con la famiglia. Alloggiava nel campeggio California, vicino al mare, e ieri pomeriggio in spiaggia aveva giocato con i fratelli più piccoli.

Dopo aver scavato il tunnel di sabbia il giovane si sarebbe introdotto all’interno. Le pareti di sabbia sarebbero però improvvisamente crollate e il giovane sarebbe rimasto sotto senza riuscire a liberarsi. Nelle vicinanze c’erano i fratelli più piccoli che, prima del tragico epilogo, stavano giocando con lui, ma inizialmente non si sarebbero accorti di nulla. Successivamente, non vedendo più il fratello, hanno avvertito i famigliari che hanno lanciato l’allarme, scoprendo quanto successo. Il giovane era sotto la sabbia, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. È stata allerata anche l’eliambulanza.

È stato fatto ogni tentativo di rianimare il giovane, purtroppo senza riuscire a salvarlo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri