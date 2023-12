Scandalo sexy travolge i repubblicani. Nella bufera la coppia d’oro in Florida

Erano la power couple della Florida, solo un passo indietro a Ron e Casey DeSantis. Fino a quando non è venuto fuori che lui, presidente dei repubblicani nello Stato, è sotto inchiesta con l’accusa di aver violentato una donna con la quale aveva fatto sesso assieme alla moglie, co-fondatrice di ‘Moms for Liberty’, gruppo di mamme anti gay e ultra conservatrici vicino al governatore candidato alla Casa Bianca. Il repubblicano ha ammesso il menage e i rapporti con la donna precisando che erano consensuali e negando violenze. La coppia e la donna avevano programmato un incontro, ma Bridget Ziegler non vi ha partecipato. All’appuntamento si è presentato lui e, secondo la denuncia, l’ha stuprata. Immediate le richieste di dimissioni dai leader del Grand old party in Florida, incluso DeSantis. Eppure Christian Ziegler non sembra voler mollare.