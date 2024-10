San Severo (Foggia), spara alla moglie per strada e si uccide

San Severo (Foggia), 18 ottobre 2024 – Ha sparato alla moglie vicino al parcheggio di un supermercato a San Severo (Foggia), poi si è ucciso.

La tragedia è avvenuta questa mattina in via Salvemini.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori nel momen to in cui scriviamo, l’uomo avrebbe aspettato la moglie e quindi avrebbe esploso contro di lei diversi colpi di pistola, per rivolgere quindi l’arma contro se stesso e togliersi la vita. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto stanno giungendo le forze dell’ordine.