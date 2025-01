Palermo, due fratellini salvati da un incendio dall’eroismo dei carabinieri. La commozione della madre e l’abbraccio

San Cipirello (Palermo), 3 gennaio 2024 – Due fratellini di 5 e 7 anni sono stati salvati da un incendio grazie all’eroismo dei carabinieri, ieri a San Cipirello (Palermo). Il rogo è divampato per cause accidentali in un vecchio edificio di famiglia, in via di ristrutturazione. “Maresciallo, ero morta”, le parole di grande emozione e gratitudine della madre dei piccoli, che dopo il lieto fine piangendo ha abbracciato i salvatori.

Secondo quanto hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Monreale, i due fratellini avrebbero fatto esplodere alcuni ‘miniciccioli’ vicino a dei vecchi materassi. Le scintille avrebbero dato il via al rogo, generando un denso fumo acre che ha subito invaso gli ambienti. All’arrivo dei carabinieri delle stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, la situazione era chiara.

I due fratelli avevano trovato riparo al secondo piano e, dalla finestra, chiedevano aiuto. I loro genitori, nel frattempo, aiutati da alcuni vicini, stavano cercando di spegnere il rogo al pian terreno.

Il comandante Francesco Troia e il vicebrigadiere Salvatore Messina hanno capito che non c’era un momento da perdere e sono entrati, usando pezze bagnate per coprire naso e bocca.

Il fumo era talmente denso che i due militari non riuscivano nemmeno a vedersi, l’uno con l’altro. Eppure, anche in queste condizioni davvero critiche, sono riusciti a portare in salvo i bambini.

Una volta all’esterno, i due minori sono stati accolti dalle braccia di mamma e papà e visitati dai medici del 118. Per fortuna, per loro la brutta esperienza si è conclusa senza nessuna conseguenza fisica ma solo con tanta paura. Le fiamme sono state poco dopo completamente domate dai Vigili del fuoco.