Salvo Riina celebra il padre: "Sempre con noi". Centinaia di like al post (con foto) sui social

Con due post su Instagram e su Facebook Salvuccio Riina, 47 anni, il terzogenito del capo dei capi della mafia siciliana, Totò, omaggia il padre, morto in carcere il 17 novembre 2017, con una foto incorniciata del mafioso corleonese con accanto un vaso con due rose rosse: "Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi". Il post fino a ieri pomeriggio aveva ottenuto 431 like su Instagram e 647 su Facebook e decine di commenti del tipo: "Un grande uomo con i veri valori della famiglia. Ognuno di noi combatte la propria guerra per la sua famiglia". "Lo Stato ha vinto, Riina ha perso. Un uomo che si e’ contraddistinto per ferocia e malvagità; ha seminato tanto di quel sangue che nessuna ‘nostalgia’ potrà mai cancellare": questa la risposta Sa Riina jr da parte di Chiara Colosimo, presidente dell’Antimafia.