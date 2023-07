Roberto Saviano fuori dal palinsesto Rai. “Scelta aziendale, non politica”

Roma, 26 luglio 2023 – Roberto Saviano non condurrà un programma in Rai. L'annuncio arriva direttamente dall'amministratore delegato Roberto Sergio. "Non è in palinsesto", dice in due interviste a Il Messaggero e Il Mattino. La decisione arriva a pochi giorni dal nuovo scontro tra lo scrittore e Matteo Salvini, definito dall'autore di 'Gomorra' "ministro della mala vita". Sergio però chiarisce: "La scelta è aziendale, non politica". Quindi aggiunge: "La Rai non può esimersi dal rapporto con la politica. È importante però che la politica non condizioni la Rai. A differenza di alcuni dei miei predecessori, che non incontravano la politica incontrandola, io la incontro ma non mi faccio condizionare nelle scelte aziendali".

Sull'uscita di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini, l'amministratore delegato della Rai precisa: "Fazio, mio amico da molti anni, è andato via prima che io arrivassi. Berlinguer, Annunziata e Gramellini erano tutti e tre, fino alla fine, nei nuovi palinsesti. Hanno fatto scelte personali che li hanno portati altrove". Saviano aveva già registrato quattro puntate di 'Insider, faccia a faccia con il crimine' che, dunque, non andranno in onda.