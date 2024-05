Riforma della Giustizia, ok del Cdm. Nel dl: separazione delle carriere e nuovo Csm

Roma, 29 maggio 2024 – Il Cdm ha approvato il disegno di legge di riforma della Giustizia. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera alla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. In particolare il provvedimento introduce la separazione delle carriere fra magistratura giudicante e inquirente e riforma il Csm (Consiglio superiore della magistratura).

Un ok lampo visto che il Cdm in materia è durato circa 20 minuti.

Si andrà al Referendum?

Il referendum sulla riforma della giustizia? "Non è scontato". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa dopo l'approvazione del Cdm della riforma della giustizia. "Non darei per scontato che si arrivi al referendum, nel senso – ha spiegato – che se vale l'adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto in Parlamento nel merito, come auspichiamo, su un testo non blindato, aperto al contributo dell'intero Parlamento, non e' cosi' certo che si arrivi al referendum", ha affermato.

L’Anm convoca riunione d’urgenza

L'Associazione nazionale dei magistrati ha convocato con urgenza la Giunta esecutiva centrale per oggi pomeriggio, con ordine del giorno sull'approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e per l'istituzione della Corte disciplinare. Durante l'incontro l'Anm formulerà valutazioni e iniziative.