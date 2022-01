Roma, 7 gennaio 2022 - Braccio di ferro sul ritorno a scuola in presenza. A pochi giorni dalla data X che sancisce la fine delle vacanze natalizie, il ministro Patrizio Bianchi conferma la linea del governo. "Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza", dice il titolare dell'Istruzione rispondendo così all'appello firmato da oltre 1.500 presidi che chiedevano di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi fissato per lunedì 10 gennaio.

Richiesta giustificata dalla necessità di vaccinare tutti gli alunni. "Abbiamo approvato un dispositivo equilibrato e graduato, raccogliendo tutte le esigenze per avere una scuola in presenza e in sicurezza", dice però Bianchi spiegando che "i ragazzi delle classi superiori sono vaccinati per il 75% con prima dose e all'84% con seconda dose. Appena abbiamo avuto la disponibilità da parte delle autorità europee, abbiamo vaccinato i bambini. I nostri ragazzi sono per 3/4 coperti a livello vaccinale. E stiamo continuando a vaccinare, perché questa è la strada".

"L'unica preoccupazione del governo è legata ai lavoratori che non sanno dove lasciare i figli - incalza però Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, intervenendo su adio Cusano Campus -. La scuola viene considerata solo un servizio sociale, tutto il resto è contorno e marginale. Bisognerebbe tornare in presenza il 31 gennaio e nel frattempo vaccinare, distribuire le mascherine ffp2 e organizzare il tracciamento".

Ma i dirigenti scolastici non sono i soli a chiedere un rinvio, anche gli esperti si schierano per la Dad. "Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più stringente tra cui il ritorno a scuola in dad invece che in presenza e una serie di interventi, tra cui anche dei lockdown, magari mirati sui territori messi peggio", dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'università Statale di Milano. Sulla stessa linea anche Massimo Galli, che dà ragione ai presidi. "I numeri delle infezioni sui bambini sono impietosi. Il tasso di vaccinazione è ancora basso e poi ci sono i non vaccinabili.", spiega l'ifettivologo"

A preoccupare, soprattutto le amministrazioni, è il tracciamento dei contatti. "E' il caos, le norme sul contact tracing e sul testing non funzionano, sono inapplicabili - dice il governatore veneto Luca Zaia -. Ai genitori diciamo già che non siamo in grado di far fronte a questa fase di testing, tutte le regioni sono allo stremo e una giornata con 18mila contagiati prevederebbe 18mila telefonate di contact tracing che moltiplicate per almeno una decina di contatti stretti significa 180mila persone da contattare in un giorno. Impossibile". "Se aggiungiamo la mancanza di docenti, quelli in quarantena, in malattia e i non vaccinati - sottolinea Zaia - pare chiaro che il 10 gennaio avremo una situazione per cui molte scuole resteranno chiuse o in Dad perché senza altre soluzioni".

E intanto alcuni sindaci già hanno deciso di posticipare il rientro in classe e partire con la Dad: è il caso, ad esempio, di Casalbore (Avellino), dove le lezioni in presenza riprenderanno il 20, e di Ottaviano (Napoli), dove invece si ricomincia il 17 gennaio.