Roma, 7 gennaio 2022 - Dopo il record del 6 gennaio con oltre 200mila contagi Covid in 24 ore, oggi si annuncia una giornata con un numero di casi inferiore, come conseguenza dei minori tamponi. Saranno fondamentali però anche gli altri dati del bollettino del Ministero della Salute, per verificare l'andamento delle curve su morti, ricoveri e terapie intensive. Preoccupa infatti in queste ore la situazione degli ospedali. "Sono in difficoltà" dice il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt ( da 1.18 a 1.43) e l'incidenza dei casi Covid in Italia (1.669 rispetto a 783 della settimana scorsa), secondo il monitoraggio Iss-Ministero all'esame delle cabina di regia. E sale anche il tasso di occupazione in terapia intensiva ora al 15,4% contro il 12,9% di 7 giorni fa. Il tasso di occupazione in aree mediche va al 21,6% (da 17,1%).

Le regioni / Toscana

I nuovi casi Covid registrati oggi in Toscana, comunica il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 7.567 su 31.051 test di cui 18.580 tamponi molecolari e 12.471 test rapidi. Il tasso complessivo dei nuovi positivi sui test effettuati è 24,37% (64,8% sulle prime diagnosi), mentre ieri era 22,89% (75,4% sulle prime diagnosi). Sono 13 i decessi registrati dalla Regione Toscana: 6 uomini e 7 donne con un'età media di 75,9 anni. I ricoverati sono 1.066 (+65), di cui 108 in terapia intensiva (+10).

Nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono stati 6.846 positivi (38.844 tamponi fatti con un'incidenza del 17,34%, la percentuale più bassa della media nazionale). I ricoverati sono 1.680 (+153) di cui 1475 in area medica e 205 in terapia intensiva. I decessi sono stati 33 per un totale di 12.520 morti. le vaccinazioni, ha precisato Zaia, sono a quota 87,8%.

Oggi in Puglia 36.031 test Covid e 5.581 casi positivi: 1.681 in provincia di Bari, 526 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 514 in quella di Brindisi, 738 in provincia di Foggia, 1.265 in provincia di Lecce, 761 in provincia di Taranto nonché 84 residenti fuori regione e 12 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 5 decessi. Attualmente sono 50.664 le persone positive, 408 sono ricoverate in area non critica e 34 in terapia intensiva.

Cinque nuovi morti per il Covid nell'ultimo giorno in Umbria dove si registra ancora un calo di ricoverati, 190, tre in meno rispetto a giovedì, mentre scendono a otto, da 12, i posti occupati nelle terapie intensive. Sono stati accertati 1.084 nuovi positivi e 1.039 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 31.903, 40 in più, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Sono stati analizzati 862 tamponi e 3.803 test antigenici, con un tasso di positività totale del 23,2 per cento (era il 15 per cento il giorno precedente).

Sono 1.033 i nuovi casi nelle Marche, con il consueto effetto giorno festivo, durante il quale cioè sono stati processati meno tamponi: 6.524 in tutto, di cui 4.517 del percorso diagnostico screening (positività 22,9%). Nella provincia di Ancona c'è oltre la metà dei casi, 555, seguita da Pesaro Urbino, con 251, Macerata e Ascoli Piceno entrambe con 79, Fermo con 29 e 47 casi fuori regione.

In Basilicata 988 nuovi positivi, iIn Alto Adige 832 contagi e 4 morti, in Molise 207 casi.