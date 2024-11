Puglia, incendiato il portone di casa dell’eurodeputato Ventola (FdI). Lui e la famiglia erano in casa

Canosa di Puglia, 30 novembre 2024 – Incendiato nella notte il portone dell'abitazione dell'europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Il politico e la famiglia erano in casa ma nessuno è rimasto ferito. "Non è stata una notte facile e lo spavento rimane", dice lo stesso Ventola ringraziando quanti gli hanno dimostrato vicinanza. "Non voglio fare congetture, confido nell'attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili", aggiunge.

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta, al momento a carico di ignoti, per chiarire cosa sia successo. Da quanto finora ricostruito, l'incendio è divampato intorno alle 3 di notte, probabilmente causato dal lancio di una molotov. Si tratta del terzo episodio dello stesso tipo registrato in città nelle ultime settimane. Prima del politico, sono stati dati alle fiamme i portoni delle abitazioni di un direttore di banca e di un dirigente del Comune di Canosa.

In passato Ventola è stato sindaco di Canosa e presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. E fino allo scorso giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia. Ieri mattina Ventola era presente alla cerimonia a Bari durante la quale la premier Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto hanno sottoscritto con il governatore Michele Emiliano l'accordo di coesione che ha sbloccato 6,5 miliardi per gli investimenti in Puglia.

Tra quanto hanno espresso solidarietà a ventola c’è anche il presidente del Senato e compagno di partito Ignazio La Russa, che esprime "ferma condanna per il vile atto intimidatorio". "Fortunatamente non ci sono stati feriti ma rimane un episodio gravissimo e che per le modalità fa tornare alla mente quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma", scrive La Russa su Facebook.