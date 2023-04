Portofino, divieto di assembramenti (e bikini): multe fino a 275 euro. “Ma selfie ok"

Portofino (Genova), 24 aprile 2023 – Portofino vieta assembramenti e bikini (ma non i selfie).

Esodo di primavera: in viaggio 9 milioni di italiani

“Non diciamo boiate”, è spiccio Matteo Viacava, sindaco del borgo tra i più amati dal turismo internazionale. E spiega che cosa prevede davvero la prima ordinanza di stagione, rivolta ai tour operator e alle guide turistiche.

Perché il borgo genovese è così amato che in certe stradine proprio non si gira. Pena una multa fino a 275 euro, saranno dunque vietati gli assembramenti.

Perché a Portofino sono vietati gli assembramenti

Ecco dunque l’interpretazione autentica del sindaco: “L’ordinanza vieta gli assembramenti in determinate zone del borgo, come Molo Umberto I e Calata Marconi, dove il transito è talmente difficoltoso da dover richiedere l’intervento delle forze di polizia per gestire i pedoni. Si tratta di una misura di sicurezza, una misura di buonsenso. E tra l’altro sono indicazioni rivolte ai tour operator, alle guide turistiche che non devono creare aggregazione di gruppi o crocieristi o comitive in determinate zone come nell’area tra piazza dell’Olivetta e molo Umberto I, tra i bagni pubblici e il molo”.

Portofino: un'ordinanza del sindaco vieta assembramenti

In estate divieto di girare in bikini

Ancora da firmare invece una seconda ordinanza bon ton, si chiama infatti ‘decoro’. Vieterà di bivaccare, sedersi per terra ma anche girare a piedi nudi o a torso nudo o in costume da bagno. “Un’ordinanza che avevamo già nel periodo pre-Covid” - ha sottolineato Viacava – “e che avevamo messo a punto dopo alcuni colloqui con il Comune di Venezia. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza”.

Portofino, gioiello fragile (e piccolo)

Il gioiello Portofino è fragile. Prima di tutto per le sue dimensioni, 2,5 chilometri quadrati. Via terra ci si arriva da un’unica strada ma i crocieristi non se ne fanno un problema, perché sbarcano nel borgo direttamente dai loro yacht.