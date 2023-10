Pitbull scappa dal cortile di casa. Uccide a morsi una donna di 86 anni

Nonostante la sua età, 86 anni, era ancora piena di risorse. Una donna sempre pronta a mettersi al servizio degli altri, magari solo per stirare o svolgere altre faccende domestiche. A Ghiaie, piccola frazione del comune di Corana, nel Pavese, tutti conoscevano e volevano bene ad Enrica Bensi. La pensionata è stata aggredita e uccisa ieri dal pitbull di un suo vicino di casa. Verso le 10.30 era a piedi per strada, nei pressi della sua abitazione. In tasca aveva il portamonete: è presumibile quindi che si stesse recando a fare la spesa, o che fosse di ritorno a casa. Il padre del proprietario del cane ha aperto il cancello: stava entrando per andare a salutare il figlio e i nipoti. L’animale è uscito di corsa dal cancello e, trovatosi di fronte Enrica, l’ha morsicata mortalmente a una gamba e al collo. Inutili i soccorsi. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo.