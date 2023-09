Sbranato da due pitbull: morto 66enne a Cerignola (Foggia)

Cerignola (Foggia), 19 giugno 2022 - Sbranato dai cani all'alba. E' successo nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo di 66 anni è stato azzannato da due pitbull ed è morto.

La vittima è un senzatetto dell'Est-Europa che è stato aggredito dai due animali in una masseria abbandonata. Secondo le prime informazioni, i due cani erano liberi: appartengono a un uomo polacco che abita nelle vicinanze.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato un passante che ha sentito le urla della vittima. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato il proprietario dei due cani, che cercava di allontanarli dal clochard. Anche lui è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.