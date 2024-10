Maltempo, il Po tracima a Torino e allaga i Murazzi

Torino, 18 ottobre 2024 – La piena del Po ha attraversato Torino, allagando una parte dei Murazzi, in centro, davanti ai locali già chiusi da ieri per l’allerta meteo. E’ la conseguenza delle forti piogge di questi giorni che hanno ingrossato il fiume fino a farlo tracimare oggi, poco dopo le 16. Alle 18.30 le discenderie verso le banchine, nella parte che da piazza Vittorio Veneto conduce verso corso Vittorio Emanuele II, non erano ancora state chiuse, con la gente che continuava a passeggiare sul tratto chiuso. Non si registra nessun incidente.

Sotto attenzione il livello dei fiumi Stura e Dora, in piena ordinaria, con uno stato di preallerta per l'eventuale sollevamento del ponte Carpanini.

Situazione più complicata nella provincia a causa del maltempo. A Leini è stata chiusa per allagamenti via Caselle Vecchia: i tecnici Smat e del Comune hanno lavorato al posizionamento di griglie al posto dei tombini chiusi per consentire lo smaltimento delle acque. A Valchiusa il sindaco Maurilio Vercellio ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada per la località Inverso a causa di uno smottamento che ha provocato il cedimento dell'asfalto. Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello ha invece firmato un'ordinanza che, fino al termine dell'emergenza, vieta l'avvicinamento alle sponde e agli alvei del torrente Orco e del fiume Po. Chiusa anche parte del parco del Bricel che si affaccia sul Po e il parcheggio ad ovest del torrente Orco.

La Protezione civile della Città di Torino continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore. In tutto il Piemonte l’allerta per rischio idrogeologico è gialla, ma nella nottata è prevista un’attenuazione dei fenomeni.

Disagi sulle strade del Piemonte

Nel resto del Piemonte si segnala uno smottamento sulla strada statale 229 "del Lago d'Orta", che è stata chiusa al traffico all'altezza del km 45 a Miasino, in provincia di Novara. Nel Biellese si segnalano piante cadute nei comuni di Bioglio, Callabiana, Sagliano Micca, Salussola, Strona e Valdilana.

I fiumi ingrossati

Le precipitazioni delle prime ore di oggi hanno fatto registrare consistenti accumuli. Sull'alto Novarese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Biellese si sono raggiunti anche punte di 200 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore. C’è stato un generale ingrossamento di tutti i corsi d'acqua, con il torrente Anza (il corso d'acqua che mesi fa aveva esondato a Macugnaga creando molti danni) che ha superato il livello di guardai. Nel Vercellese questa notte alle 4.30 la centralina dell'Arpa a Borgosesia ha registrato per il fiume Sesia un livello di 4,72 metri. Il corso d'acqua ha quindi superato il livello prudenziale di pre-soglia, posto a 4 metri. Anche il livello del Lago Maggiore è cresciuto.