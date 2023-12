Perde una busta con 200 euro da regalare al nipote: un cittadino la trova e salva il Natale

Alessandria, 24 dicembre 2023 – Perde una busta con i soldi da donare al nipote per Natale e la ritrova grazie ad un passante che la consegna al comando di polizia municipale. E’ successo a Valenza, in provincia di Alessandria.

Nonno Giuliano esce da casa e si reca ad un bancomat di Valenza per ritirare 200 euro: il regalo da mettere sotto l’albero e da consegnare per Natale al nipote Riccardo. Dopo il prelievo Giuliano si allontana dallo sportello, ma la busta con all’interno il denaro e un bigliettino di auguri scivola via.

Intanto, un uomo passa dalle vicinanze del bancomat e si accorge della busta regalo con all’interno i soldi e un biglietto di auguri con scritto “Tanti auguri da nonno G.”. L’uomo la raccoglie e la consegna al comando della polizia municipale nella speranza di ritrovare il proprietario prima di Natale.

Gli agenti, guidati da Gian Luigi Talento, dopo avere contattato la filiale dell'istituto bancario ed essersi serviti del sistema di videosorveglianza sono risaliti a nonno Giuliano, che ha ringraziato il cittadino, che con un gesto di civismo e generosità, ha salvato il Natale.

