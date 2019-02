Napoli, 16 febbraio 2019 - Esecuzione tra la folla a Napoli. Il 63enne Giovanni Pianese, un venditore ambulante di prodotti ittici è stato affiancato da un uomo che gli ha puntato la pistola alla testa e ha fatto fuoco uccidendolo e terrorizzando la gente in strada.

L'omicidio è avvenuto intorno alle 20, non lontano dalla abitazione della vittima. La zona è molto frequentata per la presenza di diversi esercizi commerciali. Il 63enne lavorava a volte all'interno del mercato ittico di Mugnano.

La vittima, Giovanni Pianese, aveva piccoli precedenti lontani nel tempo. E' morto sul colpo. I Carabinieri della compagnia di Marano stanno indagando.

Il sindaco di Mugnano (Napoli), Luigi Sarnataro: "La città è sconvolta per quanto accaduto perchè un episodio del genere sul territorio di Mugnano non si verificava da molto tempo. Se si trattasse di un omicidio di camorra - almeno stando alle modalità con cui è stato eseguito - sarebbe particolarmente preoccupante. Non abbiamo ancora chiara la situazione ma riponiamo piena fiducia con le forze dell'ordine con cui saremo in contatto per capire dinamica e motivazione di quanto accaduto".