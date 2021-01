Roma, 14 gennaio 2021- Dopo l'approvazione ieri sera del Decreto gennaio che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile, oggi è il giorno del nuovo Dpcm che sostituirà quello del 3 dicembre e completerà il quadro delle restrizioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Detto che il Decreto gennaio ha istituito la zona bianca e confermato su tutto il territorio nazionale il divieto di sposatamento tra le regioni anche se in fascia gialla, il Dpcm che dovrebbe essere varato oggi (forse in serata) conterrà tutto il disposto delle norme, molte delle quali ricalcheranno quelle già previste dal Dpcm del 3 dicembre, altre saranno nuove, in special modo quelle che riguiarderanno la ripartizione delle regioni nelle fasce colorate (gialla, arancione e rossa, della bianca abbiamo detto).

Colori, l'ingegnere elettronico: "Algoritmo, qualcosa non torna"

Vertice con gli enti locali

E' già iniziato il vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, con il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, le Regioni, l'Anci e l'Upi. Si parlerà dunque del Dpcm ma anche dei vaccini. Per quanto riguarda il Dpcm facile prevedere che la discussione si incentrerà sui nuovi e più restrittivi criteri di ripartizione delle regioni (qui il ministro Speranza spiega le novità). Sembra che sia esclusa l'ipotesi di passare automaticamente in zona rossa con un indice di incidenza settimanale pari a 250 positivi su 100mila abitanti.

Toti: "Quasi tutta Italia in arancione"

Stamani "in videoconferenza con i governatori il ministro Speranza ha annunciato il combinato disposto del decreto legge approvato ieri sera e del nuovo Dpcm, che sta per mettere in arancione praticamente tutta l'Italia a partire da domenica con i nuovi parametri". Lo anticipa il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti a Tg2 Italia su Rai 2.

Le 12 regioni che potrebbero cambiare colore

Musei

Oggi il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, proporrà la riapertura dei musei nelle regioni in zona gialla. "Nel Dpcm che chiuderemo oggi - ha detto il ministro - proporrò che i musei riaprano nelle zone gialle almeno nei giorni feriali. È un servizio ai residenti. È un primo passo, un segnale di riapertura".

Palestre e piscine

Niente da fare invece per palestre, piscine, cinema e teatri: il governo è orientato a prolungare la chiusura.

Stop alla movida

Vedremo se sarà confermata la peroposta di limitare alle ore 18 (e non più alle 22) la possibilità di asporto per i bar (liberi invece i ristoranti). Questo per evitare gli assembramenti fuori dai bar (che lo ricordiamo devono terminare il servizio in oloco alle 18 così come i ristoranti).

Impianti sciistici

Anche qui la discussione è aperta: gli impianti sciistici dovrebbero riaprire il 18 gennaio, ma i dati della pandemia minducono gli scienziati a una maggior cautela e anche fra i politici si allarga l'idea che non è giusti riaprire le piosteb da sci almeno nelle regiomni in cui le scuole non hanno ancora ripreso la didattica in presenza.