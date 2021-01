Roma, 15 gennaio 2020 - Questa sera (venerdì 15 gennaio) al termine del consiglio dei ministri (convocato per le 20,30) il presidente del consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm che conterrà le nuove norme anti Covid che saranno in vigore da sabato 16 gennaio fino al 5 marzo. Da ieri è conosciuta la bozza del Dpcm dopo che nella serata di mercoledì era stato approvato il cossiddetto Decreto gennaio che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile oltre a istituire la zona bianca e a limitare gli spostamenti tra le regioni. Cosa potremo quindi fare da sabato 16 gennaio? Vediamolo zona per zona

Zona bianca

Intanto ecco quali sono i requisiti per entrarci: "Si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti". Requisiti che al momento nessuna regione italiana può vantare. Per andare in zona bianca devono passare 3 settimane di fila con una incidenza sotto i 50 contagi ogni 100mila abitanti e RT sotto l'1. Detto questo in zona bianca riaprono tutte le attività e sparisce il coprifuoco.

Quindi, a titolo di esempio, potremo andare al bar, al ristorante, tornare in piscina e in palestra, spostarci liberamente nella nostra regione (quindi andare anche nella seconda casa). Negozi e centri commerciali saranno aperti. Potremo tornare al cinema, a teatro, al museo. Potremo andare a sciare. Restano le regole comportamentali: uso obbligatorio della mascherina e distanziamento sociale.

Zona gialla

Necessario che la regione abbia un indice Rt sotto 1. La più grande novità rispetto al Dpcm 3 dicembre è che anche nelle regioni gialle è vietato lo spostamento fuori dai confini regionali (quindi non potremo andare nella seconda casa se in un'altra regione). Resta il limite della visita a casa di parenti una sola volta al giorno e non non più di due persone (tranne i figli under 14): la norma però non è chiara sotto il profilo dell'autocertificazione (qui vi speghiamo perché). Nei giorni feriali potremo tornare al museo. La bozza peraltro prevede che siano sospese le mostre. Bar e ristoranti aperti ma solo fino alle 18 (e per i bar confermato il divieto di asporto dopo le 18). Potremo fare shopping nei negozi e muoversi liberamente all'interno del nostro Comune. Non potremo invece andare a sciare perché le piste resteranno chiuse fino al 15 febbraio. Non potremo nemmeno tornare in piscina o in palestra (certa la chiusura sembra fino al 5 marzo. Dovremo sempre rispettare il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Zona arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che si passa in zona arancione con indice Rt 1 ma anche con rischio alto "per rendere il modello tempestivo". Le misure restrittive restano sostanzialmente quelle già previste: quindi bar e ristoranti chiusi (solo asporto ma per i bar stop anche all'asporto dalle 18). Possimao spostarci liberamente all'interno del Comune dalle 22 alle 5. I negozi restano aperti, centri commerciali chiusi (apeti solo i punti vendita essenziali). Non potremo andare al cinema, al museo, a teatro, in palestra o in piscina. Non potremo spostarci fuori dal nostro comune se non per comrovate esigenze di lavoro, salute o necessità con autocertificazione (qui il modello Pdf). A casa di amici una sola volta al giorno ma all'interno del Comune (restano i dubbi di cui abbiamo parlato sopra per l'autocertificazione). Potremo fare la spesa fuori dal nostro comune a determinate condizioni. Deroghe sono previste per gli spostamenti nei Comuni al di sotto dei 5mila abitanti.

Zona rossa

In zona rossa scatta il lockdown: restano tutte le limitazioni già previste per la zona arancione. E in più si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità con autocertificazione. Si potrà andare nell'ambito del comune a casa di parenti e amici una sola volta al giorno verso un'unica abitazione al massimo in due (con le'eccezione dei figli under 14). Deroga per i comuni sotto i 5mila abitanti nel raggio di 30 chilometri ma non verso un capoluogo di provincia.