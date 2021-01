Roma, 14 gennaio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Covid in Italia. Intanto oggi dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm con le indicazioni su cosa cambia per bar, ristoranti, musei e colori delle regioni. Secondo quanto anticipato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, quasi tutta l'Italia è destinata a finire in zona arancione, ma la Fondazione Gimbe insiste: "Serve un lockdown". Ieri sera è stato approvato il Decreto gennaio che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile.

E continua la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus in Italia, mentre l'azienda Pfizer sta studiando la possibilità di conservare il suo siero per più di cinque giorni tra i 2 e gli 8 gradi, la temperatura di un normale frigorifero. Nel frattempo il Vaticano ha confermato che la prima dose del vaccino è stata somministrata sia a Papa Francesco sia al Papa emerito Benedetto XVI.

Il virus però non arresta la sua corsa e dopo otto mesi anche la Cina registra una nuova vittima. Situazione difficile in Germania, che nelle ultime 24 ore segna il record di morti (1.244), e in Francia, dove oramai da giorni si parla di anticipare il coprifuoco alle 18.

Il bollettino del 13 gennaio

Bollettino Coronavirus del 14 gennaio​

Le notizie locali / Veneto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 2.076 nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 41.197 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 5%. "Siamo al 14° giorno di calo - ha spiegato il governatore Luca Zaia - Ma, non c'è dubbio che la terza ondata è arrivata basta guardare quanto sta avvenendo nelle altre regioni". I soggetti attualmente positivi sono 79.825, i ricoverati in area non critica sono 2.869 (-119) e quelli in terapia intensiva 351 (-9). I decessi registrati sono invece 101. i dimessi sono 12.465, +235 nelle ultime 24 ore.

Puglia

In Puglia sono stati registrati 1.524 casi positivi su 9.191 test per l'infezione. Dei nuovi contagi 445 sono stati individuati in provincia di Bari. Sono stati registrati poi 24 decessi. Dall'inizio dell'emergenza nella regione sono stati effettuati 1.152.452 test. 47.788 sono i pazienti guariti. 55.535 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102.

Marche

Torna sopra i 500 il numero di positivi al coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24ore ne sono stati riscontrati 506 tra le nuove diagnosi. In tutto sono stati testati 6.667 tamponi con il rapporto positivi/tamponi molecolari che sale al 26,04%. Tra i positivi 53 sono sintomatici. Da inizio emergenza i contagi salgono a 48.633 su 358.740 tamponi testati.

