Nuoro, crolla solaio di una casa diroccata: morti due ragazzini di 13 e 14 anni

Roma, 1 aprile 2024 – Tragedia in tarda serata nella periferia di Nuoro (Sardegna) dove è crollato un solaio in una casa diroccata che ha colpito in pieno due ragazzini uccidendoli. Le vittime di 13 e 14 anni, probabilmente stavano giocando all’interno dell’edificio quando c’è stato il crollo. A dare l’allarme è stata la madre di uno dei due adolescenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con il personale medico del 118 e le forze dell'ordine.