"Non c’è stalking, la escort ha mentito". Cadono le accuse contro Pellegrini. Indagato anche Fabrizio Corona La Procura di Roma contesta a Fabrizio Corona il reato di diffamazione per un'intervista su dillingernews.it in cui una 24enne accusava falsamente di stalking il calciatore Lorenzo Pellegrini. Entrambi coinvolti in indagini per calunnia e diffamazione. Perquisizioni confermano falsità delle accuse.