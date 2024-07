No Tav, assedio al cantiere di Chiomonte. Manifestanti lanciano bombe carta. Chiusa l’autostrada

Roma, 27 luglio 2024 - Il cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa, è stata messa sotto assedio da parte di gruppi di manifestanti No Tav. I dimostranti agivano in diversi punti, e le forze dell'ordine sono state bersagliate dal lancio di fuochi d'artificio e bombe carta.

Alcuni manifestanti hanno abbattuto un cancello sono entrati nell’autostrada del Frejus, nella carreggiata chiusa per lavori: per sicurezza è stata chiusa la Torino- Bardonecchia nel tratto compreso tra Susa e la località turistica. Le forze dell'ordine hanno risposto con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni.

Poi la tensione al cantiere della Torino-Lione è calata, anche se resta ancora chiusa l'autostrada del Frejus. Durante i disordini un rappresentante delle forze dell'ordine è stato colpito da un oggetto contundente a un polso.

Nei giorni scorsi la Digos della Questura di Torino aveva denunciato 55 persone tra militanti di Askatasuna, dell'ala oltranzista No Tav e antagonisti per i disordini nei cantieri Tav di Chiomonte e San Didero del 12 e il 14 luglio e nei primi giorni di questa settimana, nel corso di 'Estate di lotta No Tav', un campeggio di protesta allestito in zona. Secondo la ricostruzione dalla polizia un gruppo di giovani si è staccato da un campeggio Ksa (legato ad Askatasuna) ha tentato di danneggiare la concertina. Poi nelle due notti successive altri gruppi di area antagonista, anche provenienti da fuori Piemonte, hanno tentato più volte di rimuovere le concertine con funi, tenaglie e ganci in acciaio. Le forze dell'ordine presenti nell'area recintata che si opponevano sono state bersagliate da pietre e altri oggetti, e hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

