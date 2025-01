‘Ndrangheta e politica: 44 arrestati, tra loro anche il sindaco di Badolato e il suo vice

Roma, 29 gennaio 2025 – Decapitati i vertici del comune di Badolato, in provincia di Catanzaro. Il sindaco Giuseppe Nicola Parretta, il suo vice Ernesto Maria Menniti e il presidente del Consiglio comunale Maicol Paparo sono fra le 44 persone arrestate stamattina nel corso di una maxi operazione dei carabinieri che ha portato complessivamente a 15 misure cautelari in carcere e 29 ai domiciliari.

L’inchiesta

L'inchiesta avrebbe colpito cosche di 'ndrangheta attive in quattro regioni d’Italia: in Calabria (in particolare sulla costa ionica catanzarese), Lazio, Piemonte e Lombardia. Gli indagati sono complessivamente 57. Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e del Ros, con il coordinamento della locale procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia.

Le accuse

Tra le accuse contestate a vario titolo agli indagati associazione di tipo 'ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché di scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti.