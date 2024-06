Natisone, il sindaco di Premariacco: “Cristian, Patrizia e Bianca. Così ricorderemo il loro abbraccio”

Premariacco, 24 giugno 2024 – A Premariacco, sul Natisone in Friuli, hanno smantellato il centro dei soccorritori, fino a ieri punto di riferimento per le squadre di ricerca. Ieri il fiume ha restituito il corpo di Cristian Molnar, il fidanzato di Bianca Doros, lei era stata ritrovata assieme all’amica Patrizia Cormos in un’altra domenica, era il 2 giugno.

Natisone, individuato il corpo di Cristian Molnar, l'ultimo disperso

Adesso resta il vuoto, dopo tanto impegno. Il vuoto per quei tre ragazzi che prima di sparire, travolti dalla furia dell’acqua, si sono stretti in un abbraccio. E quell’immagine è nella mente del sindaco Michele De Sabata fin dall’inizio di questa tragedia.

Il primo cittadino riflette al telefono con Qn.net: “Ho chiesto alle anime più nobili di riflettere e propormi qualcosa. Monumento? Non mi piace. Statua? Neppure. Dev’essere qualcosa che ricordi l'abbraccio di questi tre ragazzi. Ho parlato con Giorgio Celiberti, mi piacerebbe farlo anche con Mauro Corona. Dev’essere qualcosa che anche tra cent’anni ricordi a chi passa da lì che cosa è successo”. Oggi per il paese è lutto cittadino, sabato alle 19 sarà celebrata una santa messa.

Nelle prossime ore il fratello di Cristian, Petru Radu, vuol tornare sul luogo del ritrovamento per un ricordo e una preghiera. Ieri è toccato a lui riconoscere il corpo di Cristian recuperato dai soccorritori. Sono stati gli specialisti dei vigili del fuoco, le squadre che sanno far ‘parlare’ i fiumi. “Hanno voluto controllare di nuovo quella forra, perché il livello dell’acqua si era abbassato”, racconta Matteo Modonutti, coordinatore della Protezione civile di Premariacco.

Già, la forra. Era l’ipotesi che il sindaco aveva sempre ripetuto in queste settimane di ricerche, per spiegarsi come mai Cristian non si trovava. La foto dei soccorritori racconta bene la difficoltà del luogo. Come una tomba impenetrabile, nei giorni di piena, tra acqua massi e vegetazione.