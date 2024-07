Murdoch contro i figli in tribunale. Guerra per il controllo sui media di famiglia

Nuovo scontro in casa Murdoch: il tycoon australiano e i suoi tre figli maggiori, politicamente più moderati, si affronteranno in tribunale a settembre. In gioco c’è il ruolo conservatore dell’azienda di famiglia, che Rupert Murdoch (foto) è intenzionato a preservare. Alla fine dell’anno scorso, senza preavviso, il tycoon ha cambiato le regole del trust di famiglia per assicurare che Lachlan, il figlio maggiore, prescelto come successore, continuasse ad avere il controllo sui network e i quotidiani di famiglia. Mossa che non è andata giù a James, Elizabeth e Prudence. In giugno un commissario per la successione ha stabilito che Murdoch piò cambiare le regole del trust se agisce in buona fede. E a stabilire se il tycoon l’ha fatto sarà un giudice in settembre. Sembra lo scontro finale per il controllo di Fox News, New York Post e Wall Street Journal.