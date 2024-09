Molfetta, omicidio di Antonia Lopez: fermato un 21enne

Roma, 23 settembre 2024 - Un 21enne è stato fermato a Bari per l'omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa la notte tra sabato e domenica nel locale Bahia beach di Molfetta. La vittima era stata raggiunta, durante una sparatoria, da un proiettile che le ha reciso l'aorta e uccidendola in pochi minuti.

I carabinieri all'esterno del locale della litoranea di Molfetta (Bari)

I carabinieri, che hanno svolto le indagini coordinati dalla Dda di Bari, hanno accertato che il 21enne "avrebbe agito al culmine di un litigio dovuto a futili motivi". Il sospetto avrebbe esploso "almeno sei colpi di arma da fuoco" che hanno raggiunto e ucciso la vittima e ferito non in modo grave altri quattro ragazzi, tutti di Bari e di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Tra loro anche Eugenio Palermiti, nipote dell'omonimo boss di Bari, che pare fosse il vero bersaglio dell'agguato. Il 21enne è stato accompagnato in carcere a Bari.

Il sospetto è un pregiudicato

Il sospetto killer della Lopez è un pregiudicato originario di Bari. I sei colpi esplosi dall'uomo, oltre a raggiungere la 19enne, hanno colpito altri quattro uomini originari di Bari (C.F. 20enne, P.E. 20enne, R.D. 25enne, C.G. 22enne), tutti medicati e ricoverati al Policlinico di Bari, non in pericolo di vita.