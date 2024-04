Medicina senza numero chiuso, ok in Senato al testo base. Cosa succede ora: il test 2024 si farà?

Roma, 24 aprile 2024 – Sempre più vicino l’addio al numero chiuso per accedere alla facoltà di Medicina. Un primo passo formale è stato compiuto oggi al Senato dove il Comitato ristretto della Commissione Istruzione ha adottato praticamente all'unanimità il testo base “per dire basta al numero chiuso a Medicina”. La notizia viene confermata dal presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime “molta soddisfazione per l'adozione del testo” con la “massima convergenza di tutte le forze politiche”. L’iter prevede ora che vengano discussi già in Commissione eventuali modifiche (emendamenti), prima che il relatore presenti il testo all’Aula per la discussione. I tempi non sono ancora noti, ma è praticamente certo che il progetto di legge non verrà licenziato nel breve periodo. Per il 2024 restano quindi le date del 28 maggio e del 30 luglio per il test di Medicina. Potrebbe essere l’ultima volta, ma non è scontato, che si svolge la prova per essere ammessi alla facoltà. Un impegno che le forze politiche si erano prese anche nell’ottica di risolvere il problema della carenza di medici in Italia.

"Offriremo ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario, che costituisce per ognuno una grande novità", commenta in una nota Roberto Marti.

“Gli studenti avranno modo di verificare anche la propria vocazione e di dimostrare le competenze acquisite con lo studio delle discipline di base di questi corsi di laurea. Finalmente, non più una roulette russa: affidiamo al Governo una piena delega per restituire al Paese un sistema di buonsenso".

Si unisce al coro della Lega il governatore del Veneto, Luca Zaia. “Era ora: i grandi chirurghi e i medici si selezionano durante l'iter degli studi e poi si confrontano in sala operatoria e in corsia. Non certo con un assurdo sbarramento iniziale con test a crocette”, commenta. “Quanti validi professionisti della sanità avremmo potuto avere nei nostri ospedali – continua - senza il test di ingresso a medicina? Ci troviamo invece con una carenza di 50mila medici in Italia e 3.500 in Veneto, per scelte sbagliate calate dall'alto a livello nazionale in passato”.

Chiusa la partita del testo base, con un via libera “a massima convergenza”, si apre ora quella degli emendamenti. “Il Partito Democratico in commissione settima ha condiviso la necessità del superamento delle modalità di accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, e in generale di superare gli attuali test per l'accesso a quei percorsi di studi, contribuendo alla discussione anche con un proprio disegno di legge”, dice la senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo nella Commissione Scuola, università e ricerca.

“Abbiamo lavorato con serietà nel comitato ristretto, ed oggi la settima commissione ha adottato il testo base frutto di questo lavoro, ma per noi rimangono numerose criticità”. La D’Elia in particolare ha espresso perplessità “sulla delega, troppo larga e vaga sugli aspetti che riguardano esattamente le nuove modalità di accesso, la definizione di una graduatoria nazionale dopo aver frequentato solo un semestre, e aver acquisito CFU senza che sia definito come e con quali criteri si compone graduatoria”.

Aggiunge la senatrice dem: “Abbiamo più volte sottolineato la necessità di un'offerta di qualità e di liberare ragazzi e famiglie dall'enorme spesa che oggi sono i corsi di preparazione al test. Ma la delega sull'orientamento nelle scuole superiori e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento è anch'essa vaga e confusa”. Proprio per questo la D’Elia annuncia emendamenti per risolvere “questioni di primaria importanza”.

Dura presa di posizione dell’Ordine dei medici che si dicono “nettamente contrari” al provvedimento. “Questa non è assolutamente una norma di buon senso: eliminare il numero chiuso a Medicina significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici”, afferma il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. Che sentenzia: “Produrremo solo disoccupati”.